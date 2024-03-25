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Niğde’de kripto para vurgunu: Telegram’dan iletişime geçti, 38 bin dolarını kaptırdı

Niğde’de bir kişi kripto para yatırımından yüksek kazanç vadeden dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcıların Telegram uygulamasından iletişime geçtiği İ.A. isimli kişi, 38 bin 495 dolarını kaptırdı. Suç duyurusu üzerine harekete geçen polis 4 ildeki operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde’de kripto para vurgunu: Telegram’dan iletişime geçti, 38 bin dolarını kaptırdı

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’de İ.A. isimli kişi yatırımıyla yüksek kazanç vadiyle 38 bin 495 dolarını dolandırıcılara kaptırdı.

Telegram uygulaması üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcıların mağdur ettiği İ.A’nın suç duyurusunda bulunması üzerine Niğde merkezli Yalova, Aydın ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltı alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 13 adet simkart, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 10 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 1 adet harddisk, 1 çanta içerisinde 31 bin dolar, 1 adet lüks araca el konuldu.

Niğde’de kripto para vurgunu: Telegram’dan iletişime geçti, 38 bin dolarını kaptırdı - 1

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.K., B.A.E., S.K., Ö.Y., A.K., Y.S. ve G.N.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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