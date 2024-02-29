Nikah dairelerinde 29 Şubat sessizliği (4 yılda bir evlilik yıldönümü kutlamak istemeyenler bu günü tercih etmedi)

Sevgililer Günü veya 12.12.22 gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, artık yıl olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı.



EVLİLİK YILDÖNÜMÜNE ÖNEM VERENLER BU GÜNÜ TERCİH ETMEDİ



İstanbul’da evlilik yıldönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.



Evlendirme dairelerinden edinilen bilgilere göre, kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye’de 29 Şubat’ta kimse dünya evine girmeyecek.



REKOR ESENYURT'TA



Avcılar ve Kadıköy’de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe’de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.



Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde üçer çift, Esenler’de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa’da 5 çift nikah masasına oturacak.



Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe’de altışar çift 29 Şubat’ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.



İstanbul’un en eski ilçelerinden Fatih’te 8 çift “evet” diyecek, Kağıthane ve Tuzla’da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli’de onar çiftin nikah akdi yapılacak.



Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu’nda 6’sı Türk 14 çift, Esenyurt’ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.