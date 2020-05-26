Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? 27 Mayıs 2. aşama Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı tablosu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor.

Normalleşme takvimi 27 Mayıs ikinci aşama takvimi ile yarından itibaren başlayacak. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Toplumsal yaşamda neler değişecek? İşte, merak edilen detaylar…

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.



Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Corona virüsü tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek.

Peki, normalleşme takvimi ikinci aşama ile birlikte hayatımızda neler değişecek. Corona virüsü ne zaman bitecek? 27 Mayıs normalleşme planı ile ilgili merak edilen detaylar…

BAKAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme döneminin artık başladığını ve tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, yeni dönemdeki seferlere dair şu bilgileri verdi:



"Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek."



NORMALLEŞME TAKVİMİ – İKİNCİ AŞAMA



İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başladı.



İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor. Öte yandan ülke genelinde 4 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı da sona erecek.



İşte normalleşme takvimi:



Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.



YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartı ile berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

PAZARLAR VE KAPALIÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

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