NTV'nin acı günü: Özlem'i uğurladık

Türkiye onu güler yüzü, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Yakından tanıyanlarsa kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anlattı.



Mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlü bir savaşçıydı, direndi, hem de çok direndi.

Yaşamını yitiren Özlem'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sevenleri ve çalışma arkadaşları Özlem'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Özlem, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı. Türkiye birçok haberi onun sesinden duydu.



NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu. Mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırıldı.

İLK TEŞHİS 4 YIL ÖNCE KONULDU



9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi. Hastalık teşhisi 4 yıl önce konuldu. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti.



Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız ne demek, unutmayacağız.

TAZİYE MESAJLARI



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." dedi. Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve Doğuş Yayın Grubu ailesine başsağlığı dileyen Altun, "Mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun…

Değerli ailesinin başı sağolsun." paylaşımında bulunarak, "NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…" ifadelerini kullandı.



NTV ailesini bu zor gününde kabine üyeleri de yanlız bırakmadı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık taziye mesajları yayımladı.



Bakanların yanı sıra siyasi parti liderleri de Özlem Sarıkaya Yurt'u unutmadı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başsağlığı mesajı yayımladı.



Taziye mesajı yayımlayanların arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de vardı.