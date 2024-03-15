Odasında hareketsiz bulunan genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve dün akşam iftar sonrasında odasına gittikten bir süre sonra yerde hareketsiz şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı hayatını kaybetti.



Olay dün akşam iftar saatlerinde meydana geldi. Sakarya'nın Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Musa Alkışçı , iftar yemeğinin ardından odasına gitti.



Bir süre sonra odaya giren aile, Musa Alkışçı’yı yerde hareketsiz şekilde buldu.



KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Bir süre önce anjiyo olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen talihsiz genç, Adapazarı Mithatpaşa Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

