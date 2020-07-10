ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? (Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim sınav sonucu sorgulama)

ÖGG sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev yapabilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nereden öğrenilir?

ntv.com.tr 10.07.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 16:35

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? (Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim sınav sonucu sorgulama)

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ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar bugün açıklanacak sonuçları bekliyor.

Sınav sonucu başarılı olan ve istenen şartlara uygun olan adaylar birçok farklı kurum ve kuruluşta özel güvenlik olarak görevlendirilebilecek.

ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınavı 21 Haziran'da gerçekleşmişti.

Sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

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