OGM personel alımı başvuruları ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu (2023 OGM 1613 personel alımı başvuru tarihi)

2023 OGM personel alımı başvurularının ne zaman, hangi gün yapılacağına ilişkin tarih bilgisi sorgulanıyor. OGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte 1613 personel alımı için kadro ve branşlar duyuruldu. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman?



1613 PERSONEL ALIMI YAPILACAK



Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımına ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları sonrasında, personel alımı başvuruları için tarih belli oldu.



Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 1613 personel alımı 2023 yılında yapılacak. Başvuruların Ocak sonu veya Şubat başı itibariyle başlaması bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?



OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.