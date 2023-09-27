Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman verilecek? Tarih belli oldu (İnternet desteğinin şartları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında gençlere verilecek destekleri duyurdu.



Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.



TRT Haber'in haberine göre; bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.



Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak.



Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.



YÜKSEK LİSANS VE AÇIK ÖĞRETİMİ KAPSAMAYACAK



Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor.



Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.



ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI: Hangi telefon ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak? İşte ÖTV'siz cep telefonu satışının ayrıntıları Haberi Görüntüle Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyerek gençlere telefon desteğini de açıkladı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun