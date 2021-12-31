OHAL Komisyonu 2021 raporu açıklandı: 120 bin itiraz sonuçlandı

15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Kanun hükmünde kararnamelerle fetö ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 131 bin kişi kurum ve kuruluş hakkında tedbir kararı uygulandı.



125 bin 678 kişi kamu görevinden ihrac edildi. 2 bin 761 kurum kuruluş vakıf ve dernek kapatıldı.



Kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere kurulan Olağanüstü Hal komisyonu 2017 yılında göreve başladı.



Dört yıl içinde kamu görevinden çıkarılan 125 bin kişiden 123 bini karara itiraz etti. Bu itirazların 15 bin 841'i kabul edilirken 101 bin 987’ sine ret cevabı verildi.



KHK kararı ile 3 bin 213 emekli askerin rütbesi geri alındı. Yapılan itirazların 14’ü kabul edildi, 2 bin 319 başvuru ise reddedildi.



4 yılda 2 bin 761 kurum ve kuruluş vakıf ve dernek kapatıldı. Bin 17 itirazın 61’i kabul edildi, 191 başvuru reddedilirken 765 itirazın incelemesi sürüyor .

KHKlar kapsamında 270 öğrencinin yurtdışı ilişiği kesildi. 10 öğrencinin başvurusu kabul edildi.