OHAL Komisyonu 98 bin 300 başvuruyu karara bağladı

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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, iki yıl içinde yapılan başvuruların yüzde 78'ini karara bağladı.

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü incelendi.



OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini söyledi.

İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağını kaydeden Tanrıkulu, "Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, FETÖ'ye destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğunun tespit edildiğini söyledi.