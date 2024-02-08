Oksimoron nedir, ne demek? İşte oksimoronun kelime anlamı

Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ifadelere "Oksimoron" deniliyor. Genellikle anlamı kuvvetlendirmek için veya edebi sanat yapmak amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.



OKSİMORON NE DEMEK?



Oksimoron birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ifadelere deniliyor.



Kısaca zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması olarak tanımlanabilir.



OKSİMORON KELİMESİNİN KÖKENİ



Türkçe'ye Fransızca'dan geçen bu kavramın kökeni ise Yunanca oxus (keskin) ve môros (aptalca) sözcüklerinden gelmektedir.



OKSİMORON ÖRNEKLERİ



Çok az - Sabit değişken -Ayrıntılı özet - Yüzme bilmeyen balık - Sessiz çığlık

