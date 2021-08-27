Okul servisi yönetmeliği değişti: 2018 öncesi araçlar için kamera ve sensörlü koltuk şartı kalktı

İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 2018 öncesi araçlar için kamera ve sensörlü koltuk şartı kalktı. 15 yıllık araçlar da okul servisi olarak kullanabilecek.

ntv.com.tr 27.08.2021 - 13:05

Okul servisi yönetmeliği değişti: 2018 öncesi araçlar için kamera ve sensörlü koltuk şartı kalktı

İlişkili Haberler

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak?

MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi

MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından servis araçları için bir yönetmelik yayımlandı.

25 Ağustos 2021 tarihi ile gelen yeni karar ile okulların açılmasına ilişkin Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

 Dört yıl önce İzmir'de serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Şahin hayatını kaybetmesinden sonra yeni bir yönetmelik yayınlanmıştı.

Sözkonusu sisteme sahip olmayan 2018'de önce üretilen servis araçları için "üç nokta emniyet kemeri", "oturmaya duyarlı sensörlü koltuk" ve kamera sistemi zorunluluğu getirilmişti.

Uygulaması ertelenen bu şart yeni düzenlemeyle kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle servis araçları için 12 yaş sınırı da salgın gerekçe gösterilerek 15'e çekildi.

Servislerde görev y apan rehber personel kriterleri de değişti.

Rehber personeli ile alakalı 22 yaşından 61 yaşına kadar olan lise mezunu olma şartının yanında, MEB’in çıkardığı halk eğitim merkezlerinden alınan sertifikalar var bu sertifikaları alma kaydıyla rehber personeli ilkokul mezunu olarak çalışabilir.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...