Okulun pencereden düşen 13 yaşındaki Şevval yaşamını yitirdi

Samsun’da okulun 3’üncü katındaki pencereden düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde bulunan Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Şevval Sürer, okulun 3’üncü katının penceresinden yere düştü.
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sürer’in ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Sürer'in cenazesi, Canik Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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