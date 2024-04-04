Okulun pencereden düşen 13 yaşındaki Şevval yaşamını yitirdi

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Sürer’in ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.



Sürer'in cenazesi, Canik Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.