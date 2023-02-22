Olası İstanbul depremine hangi uzman ne diyor?

''KORKUNÇ BİR DURUM ORTAYA ÇIKIYOR''



Kuzey Marmara'da olacak bir depremde İstanbul'un kilometre kare başına düşen kişi yoğunluğu 3 bin kişidir. Ve ondan sonra katlanarak gitmiştir. İstanbul'da kilometre kare başına düşen konut sayısı 340'tır. Deprem olan yerde 25 yapı vardı. İstanbul'da 340, yaklaşık 7 katı falan var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da ne olur olayını daha fazla konuşmaya gerek yok. Orana baktığınız zaman korkunç bir durum ortaya çıkıyor."



İSTANBUL DEPREMİNDE TARİH BEKLENTİSİ



Ercan ayrıca beklenen bu depremin 2045'ten önce olamayacağını öne sürdü. Tarih konusunda bir diğer açıklamada Naci Görür tarafından ortaya atılmış ''30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti.'' demişti.



Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''En kötü senaryoda depremin şiddeti 7,5... Bu senaryolar insanları korkutmak için değil, tedbir almak için... Afet olacak yerde nüfus ve bina yoğunluğu artırılmaz. Keşke 1999 sonrasında bu yoğunluğu azaltsaydık. İstanbul'da durum kabul edilebilir değil'' dedi.

DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 64

Marmara içerisinde kırılmayan bir alan olduğunu ve buna da sismik boşluk denildiği ifade eden Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın sözlerine de şu şekilde:

"Bu kırılmayan alan bir şekilde kırılarak enerjisini boşaltacak ve büyük bir deprem meydana gelecek. Büyüklük 7.1, 7.2 olabilir ama yine de büyük bir deprem. 2030'lu yıllara kadar yüzde 64 olasılık, 2050'li yıllara kadar yüzde 75 olasılık, 2090'lı yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacak. Ama bu hiçbir zaman 2090 yılında bu deprem kesinlikle olacaktır anlamına gelmiyor."

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