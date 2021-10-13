Öldürdü, yardım çağırdı, aylar sonra vicdan yapıp itiraf etti

Adana Yüreğir'de, Berat Coşan Göl (9) üst kat komşuları Anıl Songürer ile birlikte sulama kanalının kenarına gitti. Göl, sulama kanalına düşüp kaybolunca korkan Songürer durumu polise bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına da katılan Songürer olay yerine gelen polislere, "Anıl abi beni kurtar diye bağırdı ben de yardım çağırmaya koştum” diye bilgi verdi. Çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan Anıl Songürer, küçük çocuğun suya girdiğini ve ölümünden haberinin olmadığını belirttikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra Anıl Songürer, ailesiyle birlikte Songül Kılıç’a taziye ziyaretinde bulunarak anneye başsağlığı diledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ancak anne Kılıç, oğlunun kendisinden habersiz sulama kanalına gitmeyeceğini kanala girmeyeceğini düşünerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geriye dönük güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Göl’ün en son Songürer ile birlikte kanala doğru gittiğini tespit edildikten sonra polis, Songürer’i gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Songürer önce inkar etse de daha sonra vicdan azabı çekmesi üzerine polise olayı itiraf etti.

Olaydan yaklaşık 4 ay önce ailesiyle birlikte 1’inci katta oturan Berat Coşan Göl’ün apartmanına taşındıklarını söyleyen Anıl Songürer, “Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sen de gelecek misin?’ diye sordum. Oda bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi” dedi.

''YÜZME BİLMEDİĞİNİ BİLİYORDUM''

Anıl Songürer, "Berat’ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim. Berat’ın ellerine dokunarak betonu bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak suya gömüldü. Kortum ve yardım çağırdım" diye konuştu.

Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Songürer, "Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O günde bana hakaret edince eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp nane topladıktan sonra eve dönecektik” diyerek suçunu itiraf etti.

Anıl Songürer, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.



“OĞLUM 'ABİ BENİ KURTAR' DEMİŞ”

Olaydan 4 gün sonra karakola gidip şikayetçi olduğunu söyleyen anne Songül Kılıç, “Oğlum bağırmış “Anıl abi beni kurtar” diye ama kurtarmamış. Bir insan hayvana bu kadar merhametliyken bunu bir insana yapmış. Berat benim boğazımdaki son nefesim, oğlum, her şeyimdi” dedi.