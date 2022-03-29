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Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Kırşehir'de bir hastanede pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.  Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 13:12

Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölen hastanın yakınları sağlık çalışanına saldırdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisi yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Beyin kanaması şikayeti ile hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde corona virüs testi pozitif çıktı.

Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Salih Ata'nın yakınları sinir krizi geçirerek doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ile Davut Taş'a saldırdı.

Sağlık çalışanı Tahir Mete'nin kolu alçıya alındı Sağlık çalışanı Tahir Mete'nin kolu alçıya alındı

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.

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