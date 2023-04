Ömer Çelik: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir

Siyasi pazarlıklarını kapatmak için bize saldırıyorlar. Meclis'te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. O Meclis sizin kürsüde kurşun sergileyebileceğiniz bir yer değildir. Buradan bizlere saldırarak kendinize siyasi rant üretmeye çalışırsanız buna net bir şekilde karşı çıkarız.



Bugünkü yapılan konuşmanın tamamı Cumhurbaşkanımıza saldırma adı altında diğer konuların örtbas edilmek istenmesidir. Bir de çay tutturmuş gidiyor. Reçetelerini yeniliyorum. Bir hazımsızlıkları olduğu belli. Bu nedenle kendisine bir de acılı Adana şalgamı ekliyorum.



MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI



Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescidi Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor.



HAVA SAHASININ KAPATILMASI



Süleymaniye bölgesinde terör örgütünün bir yoğunlaşması var. Uçuş güvenliği açısından bir risk teşkil ediyor. Temmuz'un 3'üne kadar alınmış bir karar. İnsanların güvenliği için mecburen alınmış bir karardır. Terör örgütü yoğunlaşması biterse karar değişecektir.



ORTAK LİSTE OLACAK MI?



Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli ile görüşme takvimi ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Sürekli görüşüyorlar ve güçlü bir istişare söz konusu. Bu ittifaklar içinde ortak liste, aynı liste ve hibrit liste de mümkündür. Her siyasi parti kendi müstakil kimliğini koruyor. Bu partiler Cumhurbaşkanımızın adaylığını desteklediklerini ifade etti. MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi çerçevesinde değerlendirme yapıldığında kendi liste ve logolarıyla girecekleri şekilde."