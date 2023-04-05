Ömer Çelik: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener’in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener’i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.
Meclis kürsüsüne kurşunların dizildiği bir tablo. Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye'nin şan ve şerefini en yüksekte tuttu. Argo tabirlerle bir hezeyan şeklinde bağırıp çağırarak, son yıllarda gördüğümüz en niteliksiz ve yakışıksız konuşmaya şahit olduk.
Bugün yaptıkları konuşmada herhangi bir kadın ya da erkek siyasetçinin ağzına almaması gereken sözlerle Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullanıyor. Seçim kampanyaları seccadeye ayakkabı ile basarak başladı. Şİmdi de Meclis çatısı altında kurşun sergisi yaparak bu tehdidi sürdürüyorlar.
Siyasi pazarlıklarını kapatmak için bize saldırıyorlar. Meclis'te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. O Meclis sizin kürsüde kurşun sergileyebileceğiniz bir yer değildir. Buradan bizlere saldırarak kendinize siyasi rant üretmeye çalışırsanız buna net bir şekilde karşı çıkarız.
Bugünkü yapılan konuşmanın tamamı Cumhurbaşkanımıza saldırma adı altında diğer konuların örtbas edilmek istenmesidir. Bir de çay tutturmuş gidiyor. Reçetelerini yeniliyorum. Bir hazımsızlıkları olduğu belli. Bu nedenle kendisine bir de acılı Adana şalgamı ekliyorum.
MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI
Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescidi Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor.
HAVA SAHASININ KAPATILMASI
Süleymaniye bölgesinde terör örgütünün bir yoğunlaşması var. Uçuş güvenliği açısından bir risk teşkil ediyor. Temmuz'un 3'üne kadar alınmış bir karar. İnsanların güvenliği için mecburen alınmış bir karardır. Terör örgütü yoğunlaşması biterse karar değişecektir.
ORTAK LİSTE OLACAK MI?
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli ile görüşme takvimi ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Sürekli görüşüyorlar ve güçlü bir istişare söz konusu. Bu ittifaklar içinde ortak liste, aynı liste ve hibrit liste de mümkündür. Her siyasi parti kendi müstakil kimliğini koruyor. Bu partiler Cumhurbaşkanımızın adaylığını desteklediklerini ifade etti. MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi çerçevesinde değerlendirme yapıldığında kendi liste ve logolarıyla girecekleri şekilde."