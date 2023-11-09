Ömer Çelik’ten Avrupa Birliği’nin Türkiye raporuna tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi. AB Komisyonu’nun Türkiye’ye karşı önyargılı ve fanatik değerlendirmelerini sürdürdüğünü söyleyen Çelik, “Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır.” dedi.

Ömer Çelik’ten Avrupa Birliği’nin Türkiye raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Komisyonu’nun için hazırladığı 2023 yılı raporuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin önyargılı ve fanatik tavrını sürdürdüğünü söyledi.

“Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir.” diyen Çelik, “Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır.” ifadelerini kullandı.

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