Ömer Faruk Kavurmacı için 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan ikisinin onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ile babası tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ile avukatları katıldı.



Dosyanın müdahillerinden Cumhurbaşkanlığı avukatı salonda hazır bulunurken, Ömer Faruk Kavurmacı yanına oturtulan babasının elini öptü.



Celse arasında hazırladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın, tepe ve üst yönetiminde bulundukları şirketler ile FETÖ faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılıp yeni bir esasa kaydedilmesini talep etti.



Cumhurbaşkanlığı avukatı da sanıkların isnat olunan eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



BABA KAVURMACIDAN SAVUNMA

Duruşmada daha sonra ayakta durmakta zorlanan ve avukatının desteğiyle kürsüye çıkan sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında şunları söyledi:



"İnsan izzetiyle, şerefiyle, vatan sevgisiyle yaşar. Hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşına dayandığım bugünlerde, en adi iftiralara maruz kaldım. Böyle yaşanmıyor, böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Vatanına ve milletine bağlı bir insanım. 15 bin üniversite talebesinin tahsilini yapmasına vesile oldum. Hayatımda hiç haram lokma yemedim. Devletim ve milletim adına yapılacak her türlü çalışmanın yanındayım."



Savunmasının bir kısmını avukatı okuyan Kavurmacı, daha sonra sağlık durumu elvermediği için mahkeme heyetinden izin alarak salondan çıktı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ise TUSKON toplantısı görüntülerinde herkesin ihaneti ayakta alkışladığının ancak kendisinin ayağa dahi kalkmayarak protesto ettiğinin görüldüğünü savunarak, TUSKON'dan noter aracılığıyla istifa ettiğinin belirlendiğini söyledi.

"KAYYUM KARARI HUKUKİ DEĞİL"



Kavurmacı, babasının 80 yaşında olduğunu belirterek, "Babamın 55 yıllık emeği olan şirkete atanan kayyum kararının devam etmesi, hukuki değildir. Cezaevi şartları epilepsi hastalığıma kötü etki etmektedir. Bir suçum varsa başım üstüne. Ben sanayici bir iş adamıyım. Hep ekmeğimin peşinde koştum. TUSKON yönetimindeki tek tutuklu olsam da ben devletimizin işine burunlarını sokacaklarını bilseydim, TUSKON'un önünden dahi geçmezdim. Basiretimiz bağlandı, ağzımızın payını aldık" diye konuştu.



Şahsi mal varlığı ile şirketleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılması, tahliyesiyle beraber beraatine karar verilmesini isteyen Kavurmacı, 4 yaşına basan kızından bahsederken duygulandı.



Sanıkların ardından beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına söz verildi. Duruşma, avukat beyanlarının alınmasıyla sürüyor.



TAHLİYE EDİLİP TEKRAR TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 8 Eylül 2016'da tutuklanan sanıklardan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatları, 1 Mayıs 2017'de 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunarak, tahliye talep etmişti. Hakimlik, dilekçe ekinde sunulan özel bir hastanenin 18 Nisan 2017 tarihli sağlık raporundaki tespitleri değerlendirerek, Kavurmacı'nın tahliyesine karar vermişti.



Silivri Devlet Hastanesi'nin "mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği" şeklindeki sağlık raporu üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017'de tutuklanmıştı.



SUÇLAMA: SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan TUSKON iddianamesinde, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu bir kısım sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, TUSKON davasının 4 Şubat 2020 tarihli duruşmasında, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasına, bu 3 sanık yönünden esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyalarının savcılığa gönderilmesine hükmetmişti.