Ordu'da otele silahlı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 yıldızlı bir otele, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar otelin duvarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ordu'da otele silahlı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı bir otele sabaha karşı yapıldı.

Motosiklet ile otelin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, 15 kişinin konakladığı otele ateş açtı.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar otelin duvarlarına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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