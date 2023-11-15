Orhan Bey kimdir, ne zaman öldü?

Orhan Bey, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olan Orhan’ın doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun (tekvur) kızı Nilüfer’le evlendirilmiş, Süleyman ve Murad bu evlilikten doğmuştur.



"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.



ORHAN GAZİ'NİN ÖLÜMÜ



Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini, oğlu şehzade Murat‘a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir.



Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, öldüğünü yazmaktadır.Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken öldüğünü bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir.



Orhan Bey, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür.