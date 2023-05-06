Orhan Gazi Şehir Parkı nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?

Orhangazi Şehir Parkı İstanbul Maltepe'de bulunmaktadır. Büyük bir alanı kapayan Orhangazi Şehir Parkı, 3,2 kilometre uzunluğa, 400 metre genişliğe ve toplamda 1 milyon 200 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip. Spordan, eğlenceye, aktivitelerden sosyal donatı alanlarına kadar birçok hizmeti bir arada sunan park İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor.



Birçok farklı branşta spor hizmeti sunuyor



Vatandaşlara spor, kültür ve eğlenceyi ayna anda sunan Orhangazi Şehir Parkı serbest zaman geçirilebilecek yeşil alanlarının ve oyun parklarının bulunması; denize sıfır oluşu gibi pek çok yönden Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi oldu.



Park içinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Spor İstanbul tarafından hizmet verilen İBB Spor Tesisi vatandaşların parkı tercih etmesindeki en önemli faktörlerin başında geliyor. Tesis bünyesinde biri 70x100 ölçülerinde olmak üzere 3 futbol sahası, fitness salonu, uluslararası müsabakaların oynanabildiği 5 tenis kortu, atletizm pisti, üzeri açık olan 4 basketbol sahası ve 2 voleybol sahası, plaj futbolu ve voleybolu için kum saha ile bir de su sporları parkurunda spor severlere, profesyonel ve amatör spor kulüplerine, TFF hakemlerine, bireysel ve takım sporcularına hizmet veriliyor.



7,5 kilometrelik bisiklet yolu ve 1,9 kilometrelik koşu parkuru



Konserlerde ve mitinglerde de yüz binlerce kişiyi ağırlayan Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi vatandaşlara serbest alanlarda da spor yapma, etkinlik düzenleme ve eğlenme imkanı sağlıyor. Park içinde 7 bin 500 metrelik bisiklet yolu, bin 900 metre koşu parkuru, akrobatik bisiklet parkuru, kaykay alanı, çocuk oyun parkurları, sert ve çim etkinlik alanları, basketbol ve voleybol sahaları, mini golf alanı; bilim, macera ve arkeoloji parkları, trafik eğitim pistleri ve kondisyon alanları bulunuyor.



Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleniyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dragon bot ve kano-kürek yarışları, bisiklet organizasyonları, uluslararası tenis turnuvaları, plaj futbolu, yelken yarışları, frizbi ligi gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan alan, Çocuk Maratonu, 23 Nisan kutlamaları ve karne şenlikleri, Su Sporları Festivali ve Ramazan Şenlikleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.