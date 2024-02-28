Ormanda kaybolan PTT çalışanından acı haber

Özsoydan’ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan’ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu.

Özsoydan’ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.