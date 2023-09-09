Ormanda yakalanan hırsızdan ilginç sözler: "4 kere hacca gittim"

İlçede bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri, zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. Zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.