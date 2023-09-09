Ormanda yakalanan hırsızdan ilginç sözler: "4 kere hacca gittim"

Çorum’un İskilip ilçesinde girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren zanlı, 4 kez hacca gittiğini söyledi.

Ormanda yakalanan hırsızdan ilginç sözler: "4 kere hacca gittim"

İlçede bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri, zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. Zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ormanda yakalanan hırsızdan ilginç sözler: "4 kere hacca gittim" - 1

4 KEZ HACCA GİTMİŞ

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi. Daha sonra polis aracına bindiği sırada gazetecilere dönen şahıs, “4 kere hacca gittim” diye seslendi.

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