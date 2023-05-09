ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı mülakat sonuçları açıklandı

ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı mülakat sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sayfası üzerinden mülakat sonuçlarını ilan etti. Mülakat sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı mülakat sonuçları açıklandı

Ölçme,Seçme Ve Yerleştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personeli Alımı Mülakat Sonuçları için bekleyiş sona erdi. 'nin resmi adresi tarafından yapılan açıklamada;

"Başkanlığımıza, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’ inci maddesi uyarınca 33 (otuz üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için 07-08-09 Mart 2023 tarihlerinde yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi tamamlanmış olup adaylar sonuçlarına (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden erişebilir." denildi. 

Mülakat sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı mülakat sonuçları açıklandı - 1

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