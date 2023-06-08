ÖSYM 2020-EKPSS ve 2022-EKPSS branş bazında sıralamaları güncelledi (Branş bazında sıralama nedir?)

ÖSYM GÜNCELLEME DUYURUSU

ÖSYM güncelleme duyurusunda; "2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir.



Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sisteminden ÖSYM sistemine aktarılmış olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi yer almayan adayların ise başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.