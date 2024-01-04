Otobüste tartıştıkları Caner’i takip edip bıçakladılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 kişi, otobüste tartıştıkları Caner Kaplan’ı takip edip, döverek bıçakladı. Ağır yaralanan Kaplan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar gözaltına alındı.

Otobüste tartıştıkları Caner’i takip edip bıçakladılar

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’de 4 saldırgan, otobüste tartıştıkları Caner Kaplan’ı döverek bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde meydana geldi. Caner Kaplan ile akraba olan A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. arasında otobüste bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı.

Otobüsten inen Kaplan evine doğru yürürken, 4 şüpheli de peşine düştü. Bir süre sonra şüpheliler, Kaplan'ı dövüp, bıçakladıktan sonra kaçtı.

Caner Kaplan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaplan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kaplan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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