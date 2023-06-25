Otogarda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

"İZMİT’TEN SONRA ARABA YOK DİYORLAR"



İrfan Karahanoğlu ise, "Ben Gümüşhaneliyim, bugün 100 firmaya sordum. ‘İzmit’ten sonra otobüs yok’ diyorlar. Ek sefer olup da Gümüşhane sınırları içerisinde Trabzon, Giresun, Samsun, Erzincan, Erzurum bir tane araba bulamadım. Sorduğum firmaların hepsi İzmit’ten sonra araba yok diyorlar. Araba almak için gelmiştim, olmadı. Onun için son güne bırakmak zorunda kaldım. Samsun’a bir ek araba kaldırmışlar, 500 lira ama 800 lira istiyorlar. Samsun'dan Gümüşhane’ye 600 lira daha vereceğim. Yani iki kişi buradan Gümüşhane’ye gitmem 3 bin lira. Şu otobüs firmaları ellerini vicdanına koysun" dedi.



"TRAFİK KURALLARINA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"



Şehirlerarası trafik yoğunluğuna dikkat çeken otobüs Şoförü Hasan Başer, "Hem otogarda hem de yollarda aşırı bir yoğunluk var. Tabi ki tatilin 9 gün oluşu sebebiyle insanlar kıştan çıktı ve kendilerini güneye atmak istiyorlar. Bunun bir de dönüşü var tabi ki. Burada ki en büyük zahmeti biz otobüs şoförleri çekiyoruz. Yolculuğumuz Çanakkale Yenice, normalde 9 saat sürüyor. Dün, Esenlerden Gebze’ye normalde 3 saatte gidiyorum. Gebze’den Bursa’da 1 saat sürüyor. Ama dün Gebze’den Bursa’ya 3 saatte gittim. Öyle bir yoğunluk var. Her şeyden önce dikkat etsinler, kurallara uyacağız. Emniyet şeridini boş bırakmamız lazım. Kaza olur, yangın olur, emniyet şeridine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet şeridini kullanan arkadaşlar, ön taraftan şeride girmek isteyince önümüz tıkanıyor ve trafik oluşuyor" diye konuştu.