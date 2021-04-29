Otogarda tam kapanma yoğunluğu gece de sürdü

Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk gece geç saatlere dek sürdü. Bir otobüs firmasının şoförü, "Bayram günü gibi yoğun" dedi.

DHA 29.04.2021 - 04:33

Otogarda tam kapanma yoğunluğu gece de sürdü

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Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 80'i aştı

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 80'i aştı

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanmay başlanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. 

Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Gün boyu süren yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.

"BAYRAM GÜNÜ GİBİ"

Bir otobüs firmasının şoförü Nazmi Özder, "Çok fazla yoğunluk var. Bayram günü gibi yoğun. Ek seferlerde başladı. Bayram arifesi gibi yoğunluk var." dedi.

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