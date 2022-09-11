Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Özkan Çağlayan yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 11.09.2022 - 12:49

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'da dün gece Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde bir kaza meydana geldi. Özkan Çağlayan'ın kullandığı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı cip çarpıştı. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - 1
Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - 2

Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...