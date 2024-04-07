Otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde Ö.K.’nin (29) kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile birlikte Z.E. (25), M.E. (2) ve A.Ö.K. (9) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan Z.E. buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

