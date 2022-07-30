Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden iki kişi yaralandı.



Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki TIR'la çarpıştı.



Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.



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