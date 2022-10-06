Otoparkta cinayet: 15 kovan bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'taki bir otoparktan silah sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, tabancayla vurulan Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekipleri, otoparkta 15 adet mermi kovanı buldu.



Yeşilbağ'ın, birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.



Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.