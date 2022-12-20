Oynarken beton direklerin arasında sıkışarak can verdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinin karşındaki arazide üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynayan 6 yaşındaki bir çocuk, kayan direklerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Oynarken beton direklerin arasında sıkışarak can verdi

'de beton elektrik direklerinin arasında oynarken sıkışan Suriye asıllı bir hayatını kaybetti.

Olay, Başikele ilçesi Mahut Paşa Mahallesi, Ova Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye 6 yaşındaki Yusuf Khalf isimli yabancı uyruklu çocuk yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan beton elektrik direklerinin arasında oynamaya başladı.

Oynarken beton direklerin arasında sıkışarak can verdi - 1

O esnada beton direklerin arasındaki tahta parçasının hareket etmesiyle çocuk direklerin arasında sıkıştı. Ailesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatını kaybetti. 

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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