Oyun oynarken araba çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam Kızılpınar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu kız çocuğu A.G.'ye henüz sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Küçük kız yola savrulurken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Durumu ağır olan A.G., sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Minik A.G.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı.