Özel okul önünde deprem protestosu

Haber: Yağız Şenkal

Çocuklarının eğitim gördüğü okullar depreme dayanıklı mı, değil mi? Okul yönetiminden bilgi alamadıklarını söyleyen veliler, özel eğitim kurumunun İstanbul Ataşehir'deki müdürlüğü önünde toplandı.

Veli Banu Devrek, ''Bizler dere yatağındayız, en büyük korkumuzda bu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm çalışanlar için çok ciddi kaygılarımız var. Okul yönetiminden hiçbir şekilde yanıt alamıyoruz'' açıklamasını yaparak kaygılarını dile getirdi.

RAPORLAR BİRBİRİ İLE ÇELİŞTİ



İstanbul'da devlete ait 93 okul riskli olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Ancak özel okulların durumuyla ilgili bir netlik yok. Birçok şubesi olan özel okulun binalarıyla ilgili, farklı doğrultuda 2 ayrı raporun bulunması velileri endişelendirdi.

Bir diğer veli Biricik Kaymaz ise, ''Binaların teknik inceleme raporlarında sıkıntılar nedeniyle tüm velilerin gözlerine uyku girmiyor. Ortada iki ayrı rapor var ve şimdilik sıkıntılı olduğu kesin anlaşılan 9 kampüs bulunuyor. İTÜ raporunda riskli çıkan bu binalar, nasıl oluyor da diğer mimarlık şirketinin raporunda 9'u birden sağlam çıkabiliyor. Biz veliler olarak hangisine inanmalıyız?'' dedi.

Volkan Demir de ''Şirketlere, kurumlara bırakılmayacak şekilde ilgili kamu kuruluşlarının, devletin kontrolü altında olmasını istiyoruz.'' diyerek talepte bulundu.



Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'na göre veliler ödedikleri paraları yönetimden talep edebilir.



Ağaoğlu, ''Bu okulların raporları tam olarak velilerin önüne konmayacak ise veliler paralarını da geri isteyebilir, hatta maddi, manevi tazminat da hukuken hak arayabilirler'' dedi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, teknik kurulun görevlendirildiği, binalar için rapor hazırlanacağı vurgulandı. Sorunlu olduğu iddia edilen kampüslere öncelik verildiği, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

