Özel okul ücretlerinde fahiş zamma emsal karar çıktı.



Antalya'da özel bir kolej, 2 çocuğu olan bir veliden kayıt yenileme için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65'lik zam sınırını aşarak, 120 bin lira talep etti.

Taraflar bu durum üzerine davalık olurken; mahkeme 3 gün içerisinde kararını açıkladı. Mahkeme okulu haksız buldu.

Kararda, yüzde 65 zam sınırının uygulanması gerektiğine vurgu yaparken çocukların okul kayıtlarının yenilenerek devam etmesine karar verdi.

ÖZEL OKUL ZAMMINA YÜZDE 65 SINIRI



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak ayında kararla ilgili, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.