Özel ve Erdoğan görüşmesi ne zaman? CHP liderinden yeni açıklama

Siyasette gözlerin çevrildiği bir diğer görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyaret. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

Özel ve Erdoğan görüşmesi ne zaman? CHP liderinden yeni açıklama

Cumhurbaşkanı 'ın CHP'ye iadeiziyareti, önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün ve saatin perşembe günü netleşeceğini söyledi.

Görüşmenin 10 Haziran Pazartesi veya 11 Haziran Salı günü olması bekleniyor.

Özel, Erdoğan'ın Beştepe'de eski İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelmesini de değerlendirdi.

Özel, iki ismin görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu önemli bir görüşme. Ben sisyaette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bu normalleşme diye bir dönem. Ümit ediyorum karşılıklı fayda görülecek bir temas gerçekleşiyordur."

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