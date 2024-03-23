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Özgür Özel, İYİ Parti'ye oy verdiğini açıkladı: "Dünya siyasi tarihinde bir ilktir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dünya siyasi tarihinde bir ilktir" diyerek bir önceki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'ye oy verdiğini söyledi.

Özgür Özel, İYİ Parti'ye oy verdiğini açıkladı: "Dünya siyasi tarihinde bir ilktir"

Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında memleketi Manisa ve Denizli'de halka seslendi.

"Geçen seçimde bir büyük ittifak için biz fedakarlık yaptık." diyen Özel, "Dediler ki Özgür Özel bağrına taş basacaksın, memlektini İYİ Parti'ye bırakacaksın. Bakın dünya siyaset tarihinde belki bir ilktir. Bugün bu partinin genel başkanı, bundan önceki yerel seçimde üç oyunu da başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile işbirliği yapamadıklarını hatırlatan Özel, bir kez daha " İttifakı" vurgusu yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi, olmadı. Hak veriyoruz, anlayış gösteriyoruz. Biz Ankara'da bir ittifak, işbirliği kuramadık. İttifakın gönüllerde kurulmasına, sandıkta kurulmasına, yeni bir hikayenin başlamasına ihtiyaç var."

CHP Genel Başkanı Özel, staj dönemindeki çalışmaların emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini de belirtti.

Özel konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Staj mağdurları siz hakkınızı alana kadar, işe başlangıç tarihiniz staj tarihi olana kadar ve o hakla emekli hakkınızı alıp ilk maaşınızı çekene kadar Özgür abiniz yanınızdadır, arkanızdadır, önünüzdedir. İki elim onların yakasındadır."

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