Özgür Özel: Tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları üzerinden iktidarı eleştiren CHP lideri Özel, "Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Birisi CHP'nin kazandığı başarıya dönüp tesadüfen gibi hiçe saymakla meşgulken bir diğeri çıkmış seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadır." dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Gün oldu bu parti baraj altında kaldı, gün oldu çelengi il başkanları kendileri taşıdı ama 81 ilde Atatürk'ten emanet bu bayrağı yere düşürmeden bugünlere taşıyan ve onların sayesinde ki babaevi herkesin içine doğduğu, büyüdüğü, başı sıkışan herkesin çorbasının kaynadığını bacasının tüttüğünü bildiği, bir gün ihtiyaç duyarsa kapısının açılacağını bildiği yerdir babaevi. Bu babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINDA CUMHURİYET'İN TARİHİNİ YENİDEN YAZMA FIRSATINI YAKALADIK"



Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Birisi CHP'nin kazandığı başarıya dönüp tesadüfen gibi hiçe saymakla meşgulken bir diğeri çıkmış seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadır. Oysa biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz önemli bir başarıdır. Zafer değildir görevdir. Görev, önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda bu iktidar değiştinde ancak zafere dönüşecektir. Elimizde belediyeleri , rantı yönetme gençleri bir takım makamlara getirme fırsatı yakalamadık. Biz tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık."

