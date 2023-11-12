Özgür Özel: TBMM'deki eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek.''

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