Özgür Özel: TBMM'deki eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eyleminin ikinci bir karara kadar süreceğini açıkladı.

Özgür Özel: TBMM'deki eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek
CHP'nin A takımı belli oldu (CHP MYK belirlendi)

CHP'nin A takımı belli oldu (CHP MYK belirlendi)

Haberi Görüntüle

Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ''hak ihlali'' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle 'de eylem yapan milletvekillerini ziyaret etti.

Özgür Özel: TBMM'deki eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek - 1

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...