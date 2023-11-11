CHP'nin A takımı belli oldu (CHP MYK belirlendi)

Genel Başkan Özgür Özel, yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel, ilk gündemlerinin yerel seçim hazırlıkları olduğunu söyledi.
Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yapısı da değişti.
MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.
Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel seçildi.
Buna göre; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu.
İŞTE DİĞER MYK ÜYELERİ
Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen
Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar
Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel
Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz
Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç
İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan
Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe
Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı
Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş
Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın
Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem
Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir
Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu
CHP YDK BELLİ OLDU
15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.
Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.
Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Özel, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel, beraberindeki PM ve YDK üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüdü. Özgür Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Özgür Özel, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki ilk kurultayımız bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizlere vasiyet ettiğiniz diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkartacağız.
Sayın Genel Başkanım, devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."
Özel ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdikten sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anıt mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir Komutanı Albay Yaşar Karaoğlu'na çiçek takdim eden Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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