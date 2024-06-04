Özgür Özel: Böyle giderse erken seçimi millet ister

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özgür Özel'in konuşması öncesi İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP’ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özel taktı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün partimizin çağrısı ile arkadaşlarımızla görüşen birisi partimize katılıyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlara şunu söyleyeyim ben iktidar dışında kimseye muhalefet etmem siz istiyorsanız diye de sizinle kavga etmem bunu böyle bilin. Grup başkanvekillerim bir tane mevkidaşınız çıkmış ileri geri konuşuyor. Memleketinden muhtar kadar oy alıp büyük büyük laf edip nezaket sınırlarını aşmasın eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok seçimden sonra da bizim bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'de bu iktidarı değiştirmek üzeredir böyle bilsinler.

"DEVLET BEY'İN CANI SAĞOLSUN"

Pınarbaşı zorbalığa başkanımı yedirmem dedi. MHP için kritik önemdeki bir yer. Şundan Alparslan Türkeş'in memeletini CHP klazandı diye MHP'lilere hürmetsizliğimiz olmaz. Türkeş'e saygı duyan herkes bilsin ki sizin hukukunuz önce bana sonra da Deniz Yağan'a emanettir hiçbir saygısızlık olmaz. Çünkü CHP siyasette gerilimden beslenen bir parti değildir. Eski dosttan düşman olmaz. Siyasi rakipleri düşman bilmeyiz. Sayın Bahçeli'nin kullandığı bütün ifadeleri onları metne yazan bütün MHP'lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisinin kusuru görüyorum. Devlet Bey'in de canı sağolsun.



HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI

Hakkari Valisi'nin kayyum olarak atandığını öğrendik. İddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ'den firarda. Dava defalarca ertelenmiş dün yeni bir soruşturma açılıp belediye başkanı yeni soruşturmadan gözaltına alındı. Suçu varsa kaydı varsa elbette cezalandırılabilir ama usul yöntem bellidir.

"KAYYUM ATAMAK HAKKARİ HALKININ İRADESİNE SAYGISIZLIK"



14 yıldır yargıla tutuklama belediye başkan adayı olacağında temiz kağıdı ver 1 günde kayyum ata. Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlık. Eğer suçu varsa yargılanır. Eğer suçu varsa yerine belediye meclisinden biri seçilir. Milletin iradesine saygılı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz. Hakkari'de atanan kayyumu CHP'nin bir belediyesine atanmasına nasıl tepki veriyorsak buna da öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi bana göre demokrasi olmaz.



"TUĞLA GİBİ BİR BAŞVURU YAPTIK"

Bu rejim 16 Nisan referandumunda rejime kasteden bir anayasa değişikliğini OHAL şartlarında oya sunulmasıyla başladı. Yetki kanunu seçimden kabine atanana kadar önceki yetki kanununa dayanarak yasal boşlukla KHK ile 703 sayılı devlet baştan aşağıya dizayn edildi. Durun anayasaya aykırı dedik. Ayrıkı ise Anayasa Mahkemesi'ne gidin dediler. Tuğla gibi bir başvuru yaptık. 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yıl inceledi. O sırada kabine atandı rektörler atandı. Üstüne bir seçim daha yaşandı beyefendiler kararı verdiler.

"DÜN AKŞAM İTİBARIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN KOLONLARI KESİKTİR"

Anayasa Mahkemesi kararı belediyelerin cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasından rektörlerine cumhurbaşkanı tarafından atanmasına Merkez Bankası'nın atanması gibi düzenlemelerin tamamını iptal ettik. Anayasa Mahkemesi TSK'nın rütbeleri valilerin yardımcılarının atanması ek gösterge Yargıtay'ın yapısına kadar devlette yaptıkları her şeyi iptal etti 1 yıl da zaman verdi. Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolonları kesiktir, kirişleri kırıktır. Devleti sakatlamışlardır. Devletin bu hale getirilmesinde AK Parti ile MHP'nin anayasa tanımazlığı sebeptir."

"TAYYİP BEY YAPTIĞINIZ HER ŞEYİ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ"

Tayyip Bey soruyorum yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. CHP haklı hukuk varsa yapamazsın diyor. CHP'ye Anayasa Mahkemesi'ne çok gidiyor diye eleştirenler 270 sayfa iptal var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasaya aykırıdır. Bunlar anayasaya uygun kanun içinde çıkmazsa devlet kolonsuz kalacaktır. Hukuka uymak için önce mevcut anayasaya uymak üzerine yemin edilen anayasaya sadakat göstermek yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekmektedir.

"BU HÜKÜMET DEPREM ÖNCESİ HAZIRLIKLARI YAPMADI"



6 Şubat depreminin üzerinden 16 ay geçti. Onların sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu hükümet deprem öncesi hazırlıkları yapmadı. Deprem konutlarının yüzde 12'si verildi güya 1 yılda hepsi bitecekti.

"SORUMLULUĞU BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İZİN VERİLMELİ"



Biz sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin partizanca kayırılmasına karşı yargılanmaya ilişkin izinlerin verilmesini istiyoruz. Biz sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin partizanca kayırılmasına karşı yargılanmaya ilişkin izinlerin verilmesini istiyoruz. Bu izinleri vermeyenlere yazıklar olsun.

"ENFLASYON ANCAK EKSİ OLURSA FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLAR"

Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Enflasyon ancak eksi olursa fiyatlar düşmeye başlar. Şu anda TÜRK-İŞ'in hesabına göre açlık sınırı 19 bin lira. Emekliye verilen maaş 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin 2 liradır. Yani 3 aydır asgari ücret 1 yıldır emekli maaşları açlık sınırının altındadır. Türkiye Avrupa'da enflasyonu en yüksek ülkedir, dünyada Arjantin ve Suriye'den sonra enflasyonu en yüksek ülke Türkiye'dir. Bu ülkede ekonomi kötü yönetilmektedir. Mürekkep aynı mürekkeptir bu sorunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır.



"BEKLENTİ CHP'NİN ONLARIN SESİNİ DUYMASIDIR TÜRKİYE'YE DUYURMASIDIR"

Bu sürece kamuoyu normalleşme süreci dedi katkı verdi. Birileri yumuşama diyor birileri normalleşme diyor. 2024 yılında eğer emekli 10 bin lira alıyorsa asgari ücretliye temmuzda zam yapmama planlanıyorsa staj çıraklık mağdurları ortada duruyorsa şuursuzca müfredat yapılıp kimse dinlenmeden yine kötü bir eğitim sistemi bu ülkeye dayatılıyorsa bunları konuşmak itiraz etmek CHP'nin boynunun borcudur. Normali budur normalleşmenin gereği budur. İnsanlar açken küstüm konuşmuyorum onlarla muhattap olmuyorum miting yapmıyorum sokakları karıştırmasınlar anlayışı bugün işçi sınıfının asgari ücretlilerin beklentisi değildir. Beklenti CHP'nin onların sesini duymasıdır Türkiye'ye duyurmasıdır. Bu süreçte yumuşama ifadesi satın alınınca normalleşme toplumsal destek bulunca partilerin içindeki bazı odaklar bugün ittifak halinde iktidarda olanların içindeki bazı odaklar normalleş olursa bize ihtiyaç kalmaz emeklinin sesini sen de duy. Kavga edelim hükümet bunları etsin muhalefet sussun öyle yağma yok. Normalleşme olursa biz kıyı da mı kalırız normalleşme yumuşamak demek biz otoriter bir iktidarız yumuşarsak düşeriz mutlaka sertleşmeliyiz... Türkiye bir yol ayrımında karar verecek.

"KRİMİNAL TİPLER GENEL BAŞKANLARINA HAKARET ETTİRİP BİZİMLE KAVGA ETTİREMEZLER"



Birileri yumuşama derken kırmızı çizgilerim var diye bir hat çekip sakın o hattın arkasına saklanıp anayasaya uymamayı kayyum politikalarıyla halkın iradesine el koymayı kırmızı çizgi görüyorsa orada ne yumuşamadan ne normalleşmeden bahsedilemez. Gezi'de hepimiz adına yatan kardeşlerimiz haksız yere orada tutulacaksa birileri anayasaya uymamayı milli bir tutum gibi pazarlayafcaksa o zaman bu millet normalleşmeye verdiği krediyi size tanımaz. Birisi istemiyor diye kriminal tipler genel başkanlarına hakaret ettirip bizimle kavga ettiremezler.

"BÖYLE GİDERSE ERKEN SEÇİMİ MİLLET İSTER ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Böyle giderse erken seçimi millet ister önünde kimse duramaz. Bu kadar net. Millet sesini duymayana duyurur kendini görmeyene gösterir önümüzdeki demokratikleşme normalleşme ve mağdura sahip çıkma emeklinin yüzünü güldürme asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur okumayana bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur."