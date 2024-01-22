Özgür Özel'den Başak Demirtaş açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB Başkanlığı'na aday olacağı iddiası siyasetin gündeminde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Başak Demirtaş'ın yaklaşımı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır.'' diyen Özel şöyle konuştu:

''DEM Partisi'nin Parti Meclisi'nin bir açıklaması var; 'Kent uzlaşısı arayacağız.' diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz bunun dışında DEM Parti'nin yaptığı açıklama, Parti Meclisi'nde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgisi ya da gizli kapılar arasında bir görüşme yok zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz.

Başak Hanım'ın her Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşım herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir.''

