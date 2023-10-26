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Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması: Olumlu bakarız

CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurultay divan başkanlığı önerisine değerlendirmede bulundu. İmamoğlu'nun CHP'nin genel kurulunda divan başkanı olmasının en çok kendilerini memnun edeceğini ifade eden Özel, "Olumlu bakarız." dedi.

Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması: Olumlu bakarız
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na kurultay divan başkanlığı önerisi

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na kurultay divan başkanlığı önerisi

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Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Zonguldak'ta partililerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP lideri 'nun İBB Başkanı 'na kurultayda divan başkanı olması önerisi götürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu'nun CHP'nin genel kurulunda divan başkanı olmasının en çok kendilerini memnun edeceğini ifade etti.

"MEMNUN EDER"

"Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder." diyen Özel, "Biz Ekrem başkanın divan başkanı olması noktasındaki bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir." dedi.

Özel şöyle devam etti:

"Tabii ki böyle divan başkanı olurken genel başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız. Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir."

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