Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması: Olumlu bakarız

CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Zonguldak'ta partililerle bir araya geldi.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kurultayda divan başkanı olması önerisi götürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Özel, İmamoğlu'nun CHP'nin genel kurulunda divan başkanı olmasının en çok kendilerini memnun edeceğini ifade etti.



"MEMNUN EDER"



"Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder." diyen Özel, "Biz Ekrem başkanın divan başkanı olması noktasındaki bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir." dedi.



Özel şöyle devam etti:



"Tabii ki böyle divan başkanı olurken genel başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız. Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir."

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