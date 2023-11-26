Özgür Özel’den Meral Akşener ile görüşme sorusuna yanıt

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde ittifak yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. İttifak ihtimaline ilişkin açıklamalar birbirini izlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Özgür Özel’den Meral Akşener ile görüşme sorusuna yanıt
İYİ Parti ile ittifak olacak mı? CHP lideri Özel'den yerel seçim açıklaması

İYİ Parti ile ittifak olacak mı? CHP lideri Özel'den yerel seçim açıklaması

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Yerel seçim yaklaşıyor. 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimde ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

İttifak ihtimaline ilişkin açıklamalar birbirini izlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İYİ Parti Genel Başkanı ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezen Özel, Akşener sorusuna, “Henüz planlanan bir şey yok.” yanıtını verdi.

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