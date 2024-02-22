Özgür Özel’den Meral Akşener’e Balıkesir mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı desteklediklerini söyledi. Özel, İYİ Parti’ye de Balıkesir mesajı gönderdi. 2019’da ittifak kapsamında Balıkesir adaylarını geri çektiklerini anımsatan Özel, bu kez İYİ Parti’den bir jest beklediklerini söyledi.

Özgür Özel’den Meral Akşener’e Balıkesir mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye başkan adayı olan İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı destekleyeceklerini söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Özel, 2019’da ittifak kapsamında adaylarını geri çektikleri ’de bu kez İYİ Parti’den bir jest beklediklerini ifade etti. Özel, “Ahmet Akın ve Balıkesir’e borcumuz vardı. Helalleşme zamanı… Bence sayın genel başkan bunu yapar.” dedi.

Özgür Özel’den “Türkiye ittifakı” mesajı

Özgür Özel’den “Türkiye ittifakı” mesajı

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İSTANBUL VE İZMİR YORUMU

İstanbul ve İzmir’deki seçim yarışına ilişkin değerlendirmede bulunan özel, “İstanbul’da çok önemli bir rekabet var. Çok önemli bir başarı elde edeceğiz.” dedi, “İmamoğlu kazanacak. Çok rahat kazanacak.” ifadesini kullandı.

Özel, İzmir için ise “CHP’nin amiral gemisi.” ifadesini kullandı.

YEREL SEÇİM KARARI

CHP lideri, 1 Nisan sabahı, CHP’den seçilen belediye başkanlarının, malvarlıklarını belediye girişine asacaklarını da söyledi.

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