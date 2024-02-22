Özgür Özel’den Meral Akşener’e Balıkesir mesajı

İSTANBUL VE İZMİR YORUMU



İstanbul ve İzmir’deki seçim yarışına ilişkin değerlendirmede bulunan özel, “İstanbul’da çok önemli bir rekabet var. Çok önemli bir başarı elde edeceğiz.” dedi, “İmamoğlu kazanacak. Çok rahat kazanacak.” ifadesini kullandı.



Özel, İzmir için ise “CHP’nin amiral gemisi.” ifadesini kullandı.



YEREL SEÇİM KARARI



CHP lideri, 1 Nisan sabahı, CHP’den seçilen belediye başkanlarının, malvarlıklarını belediye girişine asacaklarını da söyledi.