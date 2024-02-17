Özgür Özel’den “Türkiye ittifakı” mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pazartesi günü itibariyle partideki aday belirleme sürecinin tamamlanacağını söyledi. Özel, “Yerel seçimde, Cumhur İttifakı’nın karşısında ‘Türkiye ittifakı’ var.” dedi.

Özgür Özel’den “Türkiye ittifakı” mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme sürecinde sona gelindi.

Ankara’daki Pir Sultan Abdal Cemevi açılış töreninde konuşan lideri Özgür Özel, aday belirleme sürecinin pazartesi günü tamamlanacağını, sonrasında ise kampanya sürecine geçileceğini söyledi.

“Bundan sonra hep beraber sokaklarda, meydanlarda büyük bir mücadele başlayacak.” diyen Özgür Özel, “Çare var mı? Evet var. İkinci çok güçlü bir ittifak… O ittifakın adı ittifakıdır.” ifadelerini kullandı.

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