Özgür Özel'e ilk tebrik İmamoğlu'ndan

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." dedi.

Özgür Özel'e ilk tebrik İmamoğlu'ndan
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday oldu

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday oldu

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Özgür Özel, Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Seçim sonrası 'de değişim tartışmalarını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , sosyal medya hesabından "CHP değişirse değişir." mesajını başlattı.

İmamoğlu, "Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini de kullandı.

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