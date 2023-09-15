Özgür Özel'e ilk tebrik İmamoğlu'ndan

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.



Seçim sonrası CHP'de değişim tartışmalarını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "CHP değişirse Türkiye değişir." mesajını başlattı.



İmamoğlu, "Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini de kullandı.