Palalı Sabri'nin fuhuş davasında şikayetler geri çekildi

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 10 sanığın yargılandığı davada bütün müştekiler emniyetteki ifadelerini değiştirerek şikayetlerinden vazgeçti.



İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, firari sanıklar Sabri ve Müslüm Çelebi hazır bulunmazken 5 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile bir mağdur kadın hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.



''BİZ BÖYLE İNSANLAR DEĞİLİZ''

Söz konusu kulübün işletmecisi olan ve 'Palalı Sabri' olarak bilinen sanığın kardeşi tutuklu sanıklardan Mehmet Emin Çelebi ise, "Çalışan kadınların bir kısmı yabancı uyrukluydu bunların pasaportuna el konulması söz konusu değildir. Fuhuş iddiası da doğru değildir. Bununla yargılanmak çok ağır. Bize bu iftirayı attılar. Bizi boy boy fuhuşla itham ettiler televizyonlarda. Biz böyle insanlar değiliz" diye konuştu.



MAĞDURE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Gece kulübünde zorla fuhuş yapmaya zorlandığı iddia edilen fas uyruklu Ahlam Oudra emniyetteki ifadesinde fuhuşa zorlandığını, bilmediği otellere götürüldüğünü dövülüp pasaportuna el konulduğunu söylemişti.

Duruşmada bu ifadesi değiştiren mağdure Oudra, “Dört yıldır Türkiye'de yaşıyorum, Ben Oper isimli mekanda çalışmadım. Kimseden şikayetçi olmadım. Herhangi bir yerde zorla tutulmadım. Fuhuş yapmam için de zorlayan kimse olmadı. Sanıklardan hiçbirini tanımıyorum. Emniyetteki ifadeler benim ifadem değil, ancak imza bana ait" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Müslüm Çelebi ile Sabri Çelebi hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



248 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve Palalı Sabri olarak da bilinen Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldığı belirtildi.

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi.

Çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirtilen Sabri Çelebi'nin, hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.